Режиссера Митту перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния

Режиссера Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает источник «Известий».

Врачи в настоящее время борются с осложнениями, которые возникли во время лечения. Кроме того, лечение осложняет тяжелый хронический недуг.

Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний режиссер начал задыхаться. Вероятной причиной такого состояния стало острое нарушение мозгового кровообращения. Сообщалось, что он в тяжелом состоянии.

Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.