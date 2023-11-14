Госпитализированный режиссер Митта находится в тяжелом состоянии

Врачи оценивают состояние кинорежиссера Александра Митты как тяжелое, он остается в реанимации. Об этом 14 ноября рассказал «Известиям» источник.

По его словам, с момента госпитализации состояние пациента не изменилось. Общение 90-летнему Митте с персоналом дается тяжело, на вопросы он отвечает односложно.

12 ноября режиссер начал задыхаться, близкие вызвали ему скорую помощь. Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

Источник уточнил, что причиной плохого самочувствия стало острое нарушение мозгового кровообращения.Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.