Чем хуже, тем лучше: что нужно знать про самые невкусные блюда в мире

Недавно гастрономический гид TasteAtlas опубликовал рейтинг из 100 худших блюд мира. «Известия» изучили список и обнаружили в нем два популярных российских деликатеса.

Самые невкусные блюда: тухлая акула и бургер с лапшой

Возглавила список одиозная исландская закуска аукартль представляющая собой вяленое мясо гренландской полярной акулы. В свежем виде такое мясо есть нельзя, так как оно ядовито из-за высокого содержания аммиака. Поэтому филе сначала ферментируют в течение трех месяцев, а затем еще четыре-пять месяцев сушат на свежем воздухе. Но даже после всех этих манипуляций деликатес в состоянии отведать далеко не каждый гурман из-за сильного тухлого привкуса.

Также в топ рейтинга вошло ашкеназийское блюдо иерусалимский кугель. Это острая запеканка из спрессованной тонкой яичной лапши, покрытая корочкой из карамелизированного сахара. Такая разновидность кугеля появилась у евреев в Европе и была популяризована в Израиле репатриантами. Обычно это блюдо едят по утрам в субботу.

Иерусалимский кугель Фото: Getty Images/Lior Mizrahi

Замыкает тройку лидеров рамен-бургер — своеобразный нью-йоркский сандвич , появившийся в 2013 году. Помимо привычных булочек и котлетки в него добавляют вареную лапшу рамен. Несмотря на то, что это блюдо изначально было рассчитано на местных любителей, слава о нем быстро распространилась далеко за пределы Манхеттена. Рамен-бургер даже удостоился особого упоминания в журнале Time.

В сотню также попало камбождийское блюдо а-пинг (12-е место), которое готовят из пауков, как правило тарантулов . Их панируют и обжаривают во фритюре и дополняют свежими местными травами на подушечке из риса или лапши. Говорят, что по вкусу эти членистоногие напоминают нечто среднее между треской и курицей. Наслаждаться следует только волосатыми ножками, поскольку в брюшке находятся несъедобные внутренности.

Можно ли есть жареных тарантулов и сало в шоколаде

Следом за тарантулами идет манговый гаспаччо из Испании . Экзотический плод выступает в качестве жидкой основы для супа, в который также входят огурцы, помидоры, сладкий перец, халапеньо или чили, а также лук или лук-шалот и чеснок. Для придания необходимой кислинки в смесь обычно добавляют апельсиновый сок, сок лайма или уксус, а для приправы используют кинзу, базилик и эстрагон.

Под номером 34 представлены полоски бекона , которые обжаривают до едва заметной хрустящей корочки, а затем обмакивают в шоколад и оставляют остывать, пока глазурь полностью не схватится. Этот странный снэк, похожий на анекдотичное «сало в шоколаде» довольно часто встречается на американских ярмарках по всей стране.

Бекон в шоколаде Фото: Getty Images/arinahabich

На 42 место составители рейтинга поставили шведскую кальвсилту — блюдо из телячьего фарша, который тушат в мясном бульоне вместе с желатином и приправами. Это кушанье, напоминающее заливное, обычно подают к рождественскому столу, предварительно нарезав ломтиками и дополнив свеклой, крекерами и брусничным джемом.

Индигирка и холодец: как вкусно приготовить

В список малосъедобных блюд также вошли два российских угощения. Почетное 31-е место в топ-100 занял якутский салат индигирка. Своей популярностью он обязан советскому повару Иннокентию Тарбахову, решившему подавать национальную закуску как блюдо-пятиминутку в ресторане. В классический рецепт входит замороженная сырая северная рыба (сиг, омуль, муксун или нельма), репчатый лук, соль, перец и растительное масло.

Но даже при таком минимуме ингредиентов возможно несколько вариантов приготовления. Например, вместо не всегда доступных северных рыб допустимо использовать форель. Нарезанную небольшими кусочками рыбу солят по вкусу, заправляют черным перцем, подсолнечным маслом и нарезанным на полукольца репчатым луком, дают немного настояться в холодильнике и подают на стол.

Салат «Индигирка» Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Тут открываются некоторые возможности для вариаций: можно заменить черный перец красным, взять не рафинированное, а душистое подсолнечное масло, добавить красный репчатый лук, либо мелко порезать лук-шалот. Можно немного промариновать сырой нарезанный лук, обдав его кипятком и сбрызнув уксусом.

Еще один важный ингредиент индигирки — это мороз. Салат надлежит готовить быстро, чтобы рыба не успела сильно разморозиться, а лишь слегка «отошла» и немного промариновалась. Готовое угощение должно быть обжигающе холодным, поэтому посуду, в которой будете смешивать салат, лучше также предварительно охладить в холодильнике, а перед подачей мариновать салат 5-7 минут в холодильнике. Возможно, составителям рейтинга попался неверный рецепт, и они не смогли по-настоящему оценить вкус блюда.

На 67-й строчке рейтинга худших блюд мира оказался знаменитый русский холодец. Как известно, по классическому рецепту холодец варят из свиных ножек и говяжьей рульки. Именно такое сочетание дает необходимый насыщенный мясной вкус, а благодаря свиному коллагену в ножках холодец застывает без добавления желатина.

Холодец с вареной морковью Фото: Getty Images/peredniankina

Для приготовления холодца также существует несколько рецептов. Например, некоторые хозяйки предпочитают пропустить вареное мясо через мясорубку, а другие — категорически против этого. Кто-то на дно емкостей, в которые заливают готовый холодец, укладывают нарезанный пластинками сырой чеснок и кружочки вареной моркови, а также мелко порезанную зелень петрушки. Многие признают только «чистый» вкус вареного мяса и плотного бульона, без добавления овощей.

И все-таки главным залогом удачного холодца, помимо качественных ингредиентов, следует признать терпение и выдержку. Это блюдо надо готовить долго, размеренно, не торопясь и не ускоряя процессы.