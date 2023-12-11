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Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за провала контрнаступления могут применить химическое и биологическое оружие. Об этом сообщил 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В связи с тем что ВСУ не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе — применение химических и биологических средств», — сказал он.

По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

В рамках ее подготовки Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает с компанией – импортером химических реагентов, которая осенью закупила в Германии партию токсичных веществ — триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия — производства США.

Кроме того, боевики могут намеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, указали в министерстве.

«Предполагается преднамеренное заражение Вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», — отметил Кириллов.

Он рассказал, что в ноябре в населенном пункте Черниговка Запорожской области специалисты Минобороны и Россельхознадзора установили преднамеренный характер вспышки на данной территории африканской чумы свиней. Умышленный занос заболевания на сельскохозяйственное предприятие привет к вынужденному убою более 7 тыс. голов свиней.

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Ранее, 28 ноября, Кириллов сообщил, что на тот момент жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек. Тогда он тоже допустил, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении.

До этого, 27 ноября, глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил о наличии у РФ неоспоримых доказательств, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он указал, что данные вещества передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима украинским наемникам.

Тогда же зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США.

В частности, опасностью для национальных интересов России он назвал масштабную сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Он также отметил, что Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По словам Медведева, по сути речь идет о получении компонентов биологического оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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