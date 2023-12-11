Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за провала контрнаступления могут применить химическое и биологическое оружие. Об этом сообщил 11 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В связи с тем что ВСУ не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе — применение химических и биологических средств», — сказал он.

По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

В рамках ее подготовки Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает с компанией – импортером химических реагентов, которая осенью закупила в Германии партию токсичных веществ — триэтаноламина и азотосодержащего соединения натрия — производства США.

Кроме того, боевики могут намеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, указали в министерстве.

«Предполагается преднамеренное заражение Вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами», — отметил Кириллов.

Он рассказал, что в ноябре в населенном пункте Черниговка Запорожской области специалисты Минобороны и Россельхознадзора установили преднамеренный характер вспышки на данной территории африканской чумы свиней. Умышленный занос заболевания на сельскохозяйственное предприятие привет к вынужденному убою более 7 тыс. голов свиней.

Ранее, 28 ноября, Кириллов сообщил, что на тот момент жертвами применения компонентов химического оружия со стороны ВСУ стали как минимум 15 человек. Тогда он тоже допустил, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении.

До этого, 27 ноября, глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский заявил о наличии у РФ неоспоримых доказательств, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он указал, что данные вещества передаются ВСУ и воюющим на стороне киевского режима украинским наемникам.

Тогда же зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что спецслужбы России должны принять меры для борьбы с биологическими угрозами США.

В частности, опасностью для национальных интересов России он назвал масштабную сеть биолабораторий в странах постсоветского пространства. Он также отметил, что Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По словам Медведева, по сути речь идет о получении компонентов биологического оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.