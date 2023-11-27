У РФ имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Об этом 27 ноября заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

«Информируем государства — участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) о том, что в нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов, а также средств их доставки», — передает его слова «РИА Новости».

В ходе сессии ОЗХО в Гааге Лысогорский также указал, что такие токсичные химикаты, в том числе химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ), передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ) и воюющим на стороне киевского режима украинским наемникам.

Кроме того, он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении России направить в ОЗХО данные о неудавшихся провокациях Киева с токсичными и отравляющими веществами для их передачи странам НАТО и Японии. Тогда она указала, что РФ стояла у истоков разработки КЗХО, строго придерживается положений Конвенции и выполняет обязательства по ней.

До этого, 3 октября, о применении ВСУ в зоне специальной военной операции отравляющих веществ заявили в Союзе ветеранов спецоперации. По данным организации, украинские боевики начали использовать обработанные отравляющими веществами дроны, гранаты «Черемуха» и другие виды токсичных веществ.

30 сентября советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин также сообщил о применении ВСУ химических боеприпасов при обстреле позиций ВС России под Горловкой. Он напомнил, что украинские боевики неоднократно применяли такие снаряды, в частности, в Волновахе, Мариуполе, Угледаре и Артемовске.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.