Жертвами применения компонентов химического оружия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали как минимум 15 человек. Об этом 28 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — заявил он на сессии III Конгресса молодых ученых.

Кириллов отметил, что найденные российскими военными химические соединения, использовавшиеся в компоненте химоружия, производятся «только в одной стране».

Также во время своего выступления Кириллов допустил, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении. По его словам, о вероятности таких событий косвенно может говорить то, что на освобожденных территориях было обнаружено большое количество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур.

Накануне заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский сообщил на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.

В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении России направить в ОЗХО данные о неудавшихся провокациях Киева с токсичными и отравляющими веществами для их передачи странам НАТО и Японии. Тогда она указала, что РФ стояла у истоков разработки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), строго придерживается ее положений и выполняет обязательства по ней.

До этого, 3 октября, о применении ВСУ в зоне специальной военной операции отравляющих веществ заявили в Союзе ветеранов спецоперации. По данным организации, украинские боевики начали использовать обработанные отравляющими веществами дроны, гранаты «Черемуха» и другие виды токсичных веществ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.