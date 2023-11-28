Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Жертвами применения компонентов химического оружия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали как минимум 15 человек. Об этом 28 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек», — заявил он на сессии III Конгресса молодых ученых.
Кириллов отметил, что найденные российскими военными химические соединения, использовавшиеся в компоненте химоружия, производятся «только в одной стране».
Также во время своего выступления Кириллов допустил, что ВСУ могут применить биологические средства в связи с провалом в контрнаступлении. По его словам, о вероятности таких событий косвенно может говорить то, что на освобожденных территориях было обнаружено большое количество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур.
Накануне заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский сообщил на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), что у России имеются неоспоримые доказательства того, что США участвуют в поставках на Украину токсичных химикатов. Он отметил, что у РФ есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении России направить в ОЗХО данные о неудавшихся провокациях Киева с токсичными и отравляющими веществами для их передачи странам НАТО и Японии. Тогда она указала, что РФ стояла у истоков разработки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), строго придерживается ее положений и выполняет обязательства по ней.
До этого, 3 октября, о применении ВСУ в зоне специальной военной операции отравляющих веществ заявили в Союзе ветеранов спецоперации. По данным организации, украинские боевики начали использовать обработанные отравляющими веществами дроны, гранаты «Черемуха» и другие виды токсичных веществ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.