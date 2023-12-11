В Культурном центре ЗИЛ покажут балет «Щелкунчик»

Старейший из ныне действующих спектаклей Культурного центра ЗИЛ — балет «Щелкунчик» в оригинальной постановке Геннадия Ледяха — отмечает в этом году свое 50-летие.

Балетмейстерский талант Геннадия Ледяха позволил ему создать свой уникальный стиль хореографии для разных возрастов, продемонстрировавший, что спектакль в исполнении детей и подростков может быть полноценным, профессиональным хореографическим действом, не уступающим по зрелищности лучшим мировым постановкам. Благодаря элементам драматического театра и новым хореографическим нюансам сказка Гофмана понятна даже малышам, которые оказались на балете впервые.

Завершив танцевальную карьеру в Большом театре, Геннадий Ледях принял приглашение варшавского театра «Вельки» и отправился в польскую столицу на работу педагогом-репетитором. Его целеустремленность и желание вывести польский балет на новый уровень привели к тому, что вскоре Геннадий Васильевич стал художественным руководителем Варшавской балетной школы. Именно воспитанники школы стали главными героями оригинальной постановки «Щелкунчика». Этот, пожалуй, самый новогодний балет в исполнении юных танцоров в далеком 1973 году стал настоящей сенсацией для польской столицы, а газеты по всей стране называли постановку Геннадия Ледяха «спектаклем для зрителей от 0 до 100 лет». Популярность балета превзошла все ожидания: достать билеты на «Щелкунчика» было невозможно, спектакль стал событием целой страны.

Но главной мечтой Геннадия Ледяха было передать традиции балета Большого театра детям именно в России. Поэтому после плодотворной работы в качестве педагога и балетмейстера в разных странах Геннадий Васильевич вернулся в Москву, где в 1982 году вместе с супругой Ларисой создал Детский балетный театр на базе Дворца культуры ЗИЛ. А на следующий год силами Детского балетного театра Геннадий Ледях восстановил своего «Щелкунчика» уже в Москве. Спектакль имел грандиозный успех. Юные артисты гастролировали с этой постановкой в лучших театрах Европы. На «Щелкунчике» Геннадия Ледяха выросло целое поколение юных артистов, танцующих сегодня по всему миру.

В 2011 году, специально для серии новогодних представлений в Культурном центре ЗИЛ, балетмейстер Геннадий Васильевич представил обновленную версию своего «Щелкунчика»: предугадав тенденцию к синтезу искусств в современных спектаклях, он добавил в постановку «говорящего Дроссельмейера» в исполнении драматического актера, художественного руководителя Драматического театра им. Л.С. Штейна Павла Полушкина.

Сегодня «Щелкунчик» идет в последней редакции Геннадия Васильевича Ледяха. Педагоги колледжа, многие из которых сами танцевали в спектакле, бережно передают новым поколениям исполнителей хореографию Мастера, требующую безупречного профессионализма и понимания роли.

Балет «Щелкунчик» и юбилейную выставку к спектаклю можно посетить в Культурном центре ЗИЛ 16 декабря в 12:00 и 25 декабря в 15:00.