Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ рассказали о переговорах с представителем ХАМАС
Мир
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Армия
Путин разрешил поднять флаги на АПЛ «Красноярск» и «Император Александр III»
Мир
Экс-замглавы МО Украины сообщила о сложной ситуации для ВСУ на пяти направлениях
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Мир
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
Мир
В США зафиксировали вспышку детской пневмонии
Мир
Вопрос о клопах самым популярным запросом Google во Франции в 2023 году
Общество
Путин прибыл в Архангельскую область
Спорт
Минск назвал дискриминационными ограничения по участию своих атлетов в ОИ-2024
Мир
Военное крыло ХАМАС нанесло ответный ракетный удар по Тель-Авиву
Общество
80 человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда
Армия
ВС РФ отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении за сутки
Общество
ЦИК подтвердила возможность проведения выборов президента РФ в новых регионах
Мир
Пассажиров рейса Стокгольм – Краков эвакуировали из-за задымления на борту

В Культурном центре ЗИЛ покажут балет «Щелкунчик»

0
Фото: youtube.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старейший из ныне действующих спектаклей Культурного центра ЗИЛ — балет «Щелкунчик» в оригинальной постановке Геннадия Ледяха — отмечает в этом году свое 50-летие.

Балетмейстерский талант Геннадия Ледяха позволил ему создать свой уникальный стиль хореографии для разных возрастов, продемонстрировавший, что спектакль в исполнении детей и подростков может быть полноценным, профессиональным хореографическим действом, не уступающим по зрелищности лучшим мировым постановкам. Благодаря элементам драматического театра и новым хореографическим нюансам сказка Гофмана понятна даже малышам, которые оказались на балете впервые.

Завершив танцевальную карьеру в Большом театре, Геннадий Ледях принял приглашение варшавского театра «Вельки» и отправился в польскую столицу на работу педагогом-репетитором. Его целеустремленность и желание вывести польский балет на новый уровень привели к тому, что вскоре Геннадий Васильевич стал художественным руководителем Варшавской балетной школы. Именно воспитанники школы стали главными героями оригинальной постановки «Щелкунчика». Этот, пожалуй, самый новогодний балет в исполнении юных танцоров в далеком 1973 году стал настоящей сенсацией для польской столицы, а газеты по всей стране называли постановку Геннадия Ледяха «спектаклем для зрителей от 0 до 100 лет». Популярность балета превзошла все ожидания: достать билеты на «Щелкунчика» было невозможно, спектакль стал событием целой страны.

Но главной мечтой Геннадия Ледяха было передать традиции балета Большого театра детям именно в России. Поэтому после плодотворной работы в качестве педагога и балетмейстера в разных странах Геннадий Васильевич вернулся в Москву, где в 1982 году вместе с супругой Ларисой создал Детский балетный театр на базе Дворца культуры ЗИЛ. А на следующий год силами Детского балетного театра Геннадий Ледях восстановил своего «Щелкунчика» уже в Москве. Спектакль имел грандиозный успех. Юные артисты гастролировали с этой постановкой в лучших театрах Европы. На «Щелкунчике» Геннадия Ледяха выросло целое поколение юных артистов, танцующих сегодня по всему миру.

В 2011 году, специально для серии новогодних представлений в Культурном центре ЗИЛ, балетмейстер Геннадий Васильевич представил обновленную версию своего «Щелкунчика»: предугадав тенденцию к синтезу искусств в современных спектаклях, он добавил в постановку «говорящего Дроссельмейера» в исполнении драматического актера, художественного руководителя Драматического театра им. Л.С. Штейна Павла Полушкина.

Сегодня «Щелкунчик» идет в последней редакции Геннадия Васильевича Ледяха. Педагоги колледжа, многие из которых сами танцевали в спектакле, бережно передают новым поколениям исполнителей хореографию Мастера, требующую безупречного профессионализма и понимания роли.

Балет «Щелкунчик» и юбилейную выставку к спектаклю можно посетить в Культурном центре ЗИЛ 16 декабря в 12:00 и 25 декабря в 15:00.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023