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Политолог связал экономический крах Болгарии с подчинением политике США

Политолог Перлин: Болгария терпит крах из-за политики, диктуемой Вашингтоном
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Болгария, как и другие европейские страны, давно избрала путь экономического самоуничтожения в угоду политической конъюнктуре, которая на сегодняшний день диктуется Вашингтоном и отчасти Брюсселем. Об этом «Известиям» 11 декабря заявил политолог Дмитрий Перлин.

Ранее стало известно, что Болгарию признали самой «несчастной» страной, входящей в состав Евросоюза.

«Это ужасная трагедия для всех европейских государств, ведь эти политические интересы, политическая конъюнктура, которую выбрал сегодня коллективный Запад, по сути, направлены против стран ЕС, против финансово-промышленных групп Евросоюза, и в этом смысле Болгария является заложенной ситуацией, ведь вместо того, чтобы развивать собственное производство, собственный экономический сектор, вынуждена отдавать деньги в угоду той же Украине или закрывать собственное производство», — объяснил Перлин.

Кроме того, политолог отметил, что экономическая ситуация терпит крах из-за того, что ЕС решил не покупать дешевый газ из РФ, которая, как известно, являлась ключевым поставщиком энергоресурсов. В частности, для Болгарии отсутствие дешевых российских энергоресурсов привели к уничтожению целых секторов производства.

«Собственно, в этом и кроется причина неудовлетворенности населения политикой, которую выбрало правительство Болгарии», — отметил Перлин.

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Издание The Independent, приводя результаты исследования европейского статистического агентства «Евростат», писало, что жители Болгарии оценили свою жизнь на 6,5 балла из 10. Часть из них пожаловались на апатию и тревогу.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что европейская экономика может столкнуться с рецессией к концу 2023 года. Европейский центральный банк ожидает, что падение экономики еврозоны сменится ростом на уровне 0,1% в октябре–декабре. Кроме того, по прогнозам, рост не замедлится и продолжится в первом полугодии следующего года, увеличившись до 0,3–0,4%.

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