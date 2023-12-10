Болгарию признали самой «несчастной» страной Евросоюза

Болгарию признали самой «несчастной» страной, которая входит в состав Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства «Евростат», их 9 декабря приводит The Independent.

Помимо этого, недовольны происходящим оказались немцы. Они оценили свою жизнь на 6,5 балла. Отмечается, что часть из них жалуются на апатию и тревогу.

Самыми счастливыми оказались жители Австрии, Румынии, Польши. Они разделили второе место и набрали по 7,7 балла.

8 декабря сообщалось, что европейская экономика может столкнуться с рецессией к концу 2023 года. Европейский центральный банк ожидает, что падение экономики еврозоны сменится ростом на уровне 0,1% в октябре–декабре. Сообщается, что, по прогнозам, рост не замедлится и продолжится в первом полугодии 2024 года, увеличившись до 0,3–0,4%.