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Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в Европе к концу 2023 года

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Фото: Global Look Press/Stefano Costantino
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Европейская экономика может столкнуться с рецессией к концу 2023 года. Об этом 8 ноября сообщил экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая на конференции, организованной британским изданием Financial Times.

«Эта рецессия начнется с достаточно высокой отметки — у нас никогда еще не было такого низкого уровня безработицы. Так что, хотя рецессия и возможна, она может не оказать дестабилизирующего эффекта», — сообщил экс-глава ЕЦБ.

Стоит отметить, что оценки Драги и последний прогноз ЕЦБ расходятся. Европейский центральный банк ожидает, что падение экономики еврозоны сменится ростом на уровне 0,1% в октябре-декабре. Сообщается, что, по прогнозам, рост не замедлится и продолжится в первом полугодии 2024 года, увеличившись до 0,3–0,4%.

Драги отметил, что обострение палестино-израильского конфликта вызывает тревогу в европейских странах, которые опасаются нового витка миграционного кризиса. Политик считает, что для решения этих проблем ЕС должен стать более сплоченной и эффективной структурой и минимизировать зависимость от США.

«Либо Европа начнет работать сообща и станет глубже интегрированным союзом, который будет способен проводить собственную внешнюю и оборонную политику помимо экономической политики, которую мы обсуждали ранее, либо, боюсь, Европейский союз не сохранится как что-либо большее, чем просто единый рынок», — заключил Драги.

Экс-глава ЕЦБ считает, что европейские страны проигрывают США, Японии, Южной Корее и Китаю и больше 20 лет теряют лидерство, а также позиции на рынке в целом ряде отраслей, а основными слабостями Драги называет низкую производительность труда, нехватку высококвалифицированных специалистов и крайне высокие цены на энергию.

Драги отмечает, что необходимо решить вопрос с энергетикой и повышением производительности труда, для того чтобы иметь экономику, которая будет способна поддерживать общество.

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Ранее, 3 ноября, сообщалось, что, по данным Евростата, в октябре 2023 года инфляция в европейских странах упала до рекордных значений с июля 2021 года. При этом в своем сентябрьском прогнозе Еврокомиссия снизила ожидания по экономическому росту в еврозоне. Однако стоит отметить, что президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что в ближайшие годы экономика еврозоны будет постепенно укрепляться за счет уменьшения инфляции, увеличения реальных доходов домохозяйств и роста экспорта. Она также отметила, что говорить о снижении ключевой ставки для повышения экономической активности пока рано, так как задача чиновников по борьбе с инфляцией еще не выполнена.

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