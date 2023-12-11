Убивший полицейского в Рязанской области арестован до 5 февраля

Суд арестовал убившего полицейского в деревне Высокое Рязанской области до 5 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК России.

«В Рязани подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции заключен под стражу», — говорится в сообщении.

В ближайшее время 47-летнему подозреваемому будет предъявлено официальное обвинение, по которому в настоящее время следователи проводят сбор и закрепление доказательств.

Инцидент произошел 6 декабря. Мужчина открыл огонь из окна второго этажа дома после того как правоохранители пришли к нему для проверки жилья. Получивший ранение сотрудник полиции скончался.

Ранее, 14 сентября, неизвестные хулиганы открыли стрельбу по автобусам в Ярославле. Инцидент произошел вечером 14 сентября в Дзержинском районе города. В прокуратуре региона уточнили, что пассажиры автобусов не пострадали, однако самим транспортным средствам был причинен ущерб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.