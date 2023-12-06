После стрельбы в Рязанской области возбудили уголовное дело

По факту стрельбы в Рязанской области, в которой погиб полицейский, возбуждено уголовное дело. Об этом 6 декабря сообщила прокуратура региона.

«На территории Рыбновского района при производстве следственного действия 47-летним уроженцем Вологодской области оказано сопротивление. Им произведен выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погиб сотрудник полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщило ведомство в Telegram.

На место происшествия выехал прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты им на контроль.

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что в районе деревни Высокое Рязанской области произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы. Его задержали.