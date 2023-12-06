В деревне в Рязанской области произошла стрельба

В Рязанской области, в районе деревни Высокое, произошла стрельба. Об этом сообщает 6 декабря источник «Известий».

Известно, что один человек убит. Согласно источнику, стрелок открыл огонь из окна второго этажа дома, стоящего вдоль трассы. Стрелок задержан.

Ранее, 14 сентября, неизвестные хулиганы открыли стрельбу по автобусам в Ярославле. Инцидент произошел вечером 14 сентября в Дзержинском районе города. В прокуратуре региона уточнили, что пассажиры автобусов не пострадали, однако самим транспортным средствам был причинен ущерб. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.