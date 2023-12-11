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В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе

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Фото: Telegram/ugibdd86
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В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе столкнулись автомобили Kia и «УАЗ», в результате чего погибли четыре человека. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 43-м км дороги Нижневартовск — Радужный в Нижневартовском районе Югры. По предварительным данным, погибли водитель автомобиля Kia, а также три его пассажира.

«Еще два человека, водитель «УАЗа» и его пассажир, травмированы», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

По данным ГИБДД, 38-летний водитель российской машины выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Kia. Сообщается, что водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Ранее, 8 декабря, в Самарской области Hyundai Creta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате три пассажира и водитель кроссовера погибли на месте.

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