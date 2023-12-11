В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России с сегодняшнего дня, 11 декабря, вступили в силу утвержденные правительством РФ правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление было опубликовано 24 ноября на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, российские граждане обязаны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из России, сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который ранее выдавал им документ, например в МВД, МИД, ФСБ, или в государственную организацию, где они работают и которая применила к ним это ограничение на выезд за территорию России.



При сдаче заграничного паспорта формируется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них отдают гражданину на руки, а второй остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.

Формы уведомления о том, что гражданину нужно сдать загранпаспорт, а также формы акта приема-передачи и требования к журналу ведения учета о приеме паспортов и их выдаче были определены в правительственном постановлении.

В нем говорится, что загранпаспорт должен вернуться владельцу после отмены ограничения на выезд, а также если у документа, который был сдан на хранение, истек срок действия. Выдача должна осуществляться в день обращения владельца загранпаспорта под личную подпись гражданина в журнале учета. Помимо этого, в постановлении прописано, что если гражданин подает заявление не по месту хранения документа, то возврат загранпаспорта происходит в течение пяти рабочих дней.

Кроме того, тем россиянам, чье право на выезд было временно ограничено на основании призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, при обращении в надлежащий орган за выдачей заграничного паспорта необходимо дополнительно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы, говорится в постановлении.

Ранее, 27 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о росте пошлины за оформление биометрического загранпаспорта на 20%. В документе отмечалось, что пошлина вырастет с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей с 1 июля 2024 года. Для детей стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Рост на 20% коснется также оформления проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в РФ (420 рублей), продления срока действия визы для въезда в РФ (1,2 тыс. рублей), выдачи визы для многократного пересечения границы (1,92 тыс. рублей), пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ (960 рублей), выдачи вида на жительство (6 тыс. рублей).

До этого, 21 сентября, МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за границей. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10 лет, с $80 до $90.

В мае депутаты Госдумы приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы документ утвердили таковым, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока его действия.