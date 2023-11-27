Путин подписал закон о росте пошлины за оформление загранпаспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о росте пошлины за оформление биометрического загранпаспорта на 20%. Соответствующий документ опубликован 27 ноября на официальном портале правовой информации.

Пошлина вырастет с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей с 1 июля 2024 года. Для детей стоимость выдачи загранпаспорта поднимется с 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Рост на 20% коснется также оформления проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в РФ (420 рублей), продления срока действия визы для въезда в РФ (1,2 тыс. рублей), выдачи визы для многократного пересечения границы (1,92 тыс. рублей), пошлины за выдачу приглашения на въезд в РФ (960 рублей), выдачи вида на жительство (6 тыс. рублей).

Ранее, 21 сентября, МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Предполагается повышение цены оформления обычного документа сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует 10 лет, с $80 до $90.

В мае депутаты Госдумы приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы документ утвердили таковым, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока его действия.