МИД РФ предложил повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом

Министерство иностранных дел РФ предложило повысить цену оформления загранпаспорта за рубежом и в целом проиндексировать консульские услуги за рубежом. Соответствующая информация по инициативе опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается повышение цены оформления обычного загранпаспорта сроком на пять лет с $30 до $35, а биометрического, который действует десять, с $80 до $90. Для детей до 14 лет предполагается также увеличить оказание этих услуг на $5 в первом случае и во втором на $10 соответственно.

Уточняется, что стоимость на консульские услуги не увеличивалась с 2010 года. Также в пояснительной записке проекта указано, что покупательская способность американского доллара снизилась более чем на 30%, в то время как он является расчетной валютной ставкой.

Помимо этого, в МИД РФ предложили также увеличить сбор на заявление о выходе из гражданства РФ. Проект дипведомства предполагает повысить цену с $65 до $130. Также будет рассматриваться вопрос об увеличении сбора по удостоверению брачного договора нотариусом — с $100 до $110.

В мае депутаты Госдумы приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы документ утвердили таковым, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока его действия.

Позднее, в июне, этот законопроект одобрил Совфед, а также подписал президент РФ Владимир Путин.