ГД приняла закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов РФ

Депутаты Государственной думы 23 мая приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Таким образом, сообщается на сайте Госдумы, закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» дополнят новой статьей об основаниях недействительности документа.

Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы заграничный паспорт был признан недействительным, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока действия паспорта.

Документ также утратит свою силу в случае смерти владельца паспорта, или непередачи без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные органы. Также паспорт признают недействительным, если его владелец отказался от гражданства, или если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.

Ранее, 26 апреля, эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали «Известиям», что взять с собой в поездку за границу рекомендуется не только загранпаспорт, но и российский. Они отметили, что если раньше паспорт РФ нельзя было вывозить из страны, то теперь это разрешено. Он может потребоваться для установления личности в случае утери загранпаспорта.

До этого, 2 января, в МВД РФ разъяснили порядок выдачи загранпаспорта при необходимости срочного выезда. Отмечалось, что при наличии заявления на заграничный паспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на 5 лет при оплате государственной пошлины.