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ГД приняла закон об основаниях признания недействительными загранпаспортов РФ

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Депутаты Государственной думы 23 мая приняли в третьем и заключительном чтении законопроект, которым закрепляются основания для признания российских загранпаспортов недействительными.

Таким образом, сообщается на сайте Госдумы, закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» дополнят новой статьей об основаниях недействительности документа.

Согласно утвержденным правилам, причинами для того, чтобы заграничный паспорт был признан недействительным, будут считаться его утрата, изменение владельцем фамилии, имени или отчества, а также сведений о его дате или месте рождения, изменение пола, а также истечение срока действия паспорта.

Документ также утратит свою силу в случае смерти владельца паспорта, или непередачи без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из страны ограничено, на хранение в уполномоченные органы. Также паспорт признают недействительным, если его владелец отказался от гражданства, или если документ был оформлен на утраченном или похищенном бланке.

Удостоверить личности: когда возобновится выдача биометрических загранпаспортов
Желающим срочно выехать за границу МВД готово «в кратчайшие сроки» оформить обычный документ на 5 лет

Ранее, 26 апреля, эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали «Известиям», что взять с собой в поездку за границу рекомендуется не только загранпаспорт, но и российский. Они отметили, что если раньше паспорт РФ нельзя было вывозить из страны, то теперь это разрешено. Он может потребоваться для установления личности в случае утери загранпаспорта.

До этого, 2 января, в МВД РФ разъяснили порядок выдачи загранпаспорта при необходимости срочного выезда. Отмечалось, что при наличии заявления на заграничный паспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на 5 лет при оплате государственной пошлины.

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