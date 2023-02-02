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В МВД разъяснили порядок выдачи загранпаспорта при необходимости срочного выезда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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При наличии заявления на заграничный паспорт с электронным носителем и необходимости срочного выезда в кратчайшие сроки оформляется паспорт на 5 лет при оплате государственной пошлины. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел РФ в четверг, 2 января.

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«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи сова приводятся на сайте.

Она уточнила также, что для решения указанных вопросов гражданам следует обращаться в подразделение по вопросам миграции, даже в том случае, если заявление о выдаче загранпаспорта с электронным носителем информации подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

«По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», — сообщила Волк.

Ранее в этот день портал «Госуслуги» временно прекратил принимать заявления на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации. Объясняется, что это связано с техническими причинами на стороне «Гознака».

Как пояснили «Госуслуги», если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца на портале, то ему нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции, которая будет там содержаться. Если же заявление подавалось не через портал, в этом случае следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

В пресс-службе «Госзнака» указали на повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов в последние месяцы, в связи с чем существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Там выразили надежду на то, что после завершения донастройки ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов восстановят в течение месяца.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал приостановку приема заявлений на загранпаспорта нового поколения на «Госуслугах» с техническими неполадками. Он призвал россиян «быть проще и используйте обычные паспорта».

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