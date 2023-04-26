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Россиянам рассказали, стоит ли с собой брать паспорт РФ в загранпоездку

Эксперты сервиса «Туту»: паспорт РФ может потребоваться в поездке за границу при утере загранпаспорта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Взять с собой в поездку за границу рекомендуется не только загранпаспорт, но и российский. О том, в каких случаях он может потребоваться, «Известиям» 26 апреля рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

Они отметили, что раньше российский паспорт нельзя было вывозить из страны, а теперь можно. Поэтому эксперты рекомендуют взять его с собой, так как он может потребоваться для установления личности в случае утери загранпаспорта.

«Если во время перелета вдруг будет посадка из-за непогоды в одном из российских городов, авиакомпания может заселить пассажиров в отель. По закону заселиться по заграну могут только люди, постоянно живущие за пределами России. Это правило планируют пересмотреть, но на практике отель может как пойти на уступки, заселив гостя по заграничному паспорту, так и отказать», — объяснили эксперты.

Они также рассказали, можно ли купить билет, если срок действия загранпаспорта заканчивается. По их словам, сделать это можно, однако с вылетом могут возникнуть проблемы, если у человека нет другого загранпаспорта.

«Например, путешественник купил авиабилет в Турцию. На паспортном контроле в аэропорту его не пустили, так как до окончания срока действия загранпаспорта оставалось менее 120 дней. По правилам, чтобы заехать в Турцию, нужно иметь загранпаспорт с оставшимся сроком действия больше 120 дней», — отметили в «Туту».

При этом, по словам экспертов компании, если у человека есть два загранпаспорта, что разрешено российским законодательством, то билет можно выписать на тот, у которого срок действия меньше. Тогда на границе зададут пару вопросов, но увидят отметку о старом паспорте и разрешат вылет.

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24 апреля эксперт по туризму и визовому оформлению Владимир Бондарь рассказал «Известиям», как повысить шансы на одобрение шенгенской визы в нынешних условиях и с какими трудностями можно столкнуться при ее оформлении. По его словам, процедура получения шенгенской визы кардинально изменилась, на данный момент процесс требует гораздо больше времени и сил. В частности, первой сложностью, с которой могут столкнуться желающие получить ее, является запись.

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