Россиянам дали советы по получению шенгенской визы

Эксперт по туризму и визовому оформлению Владимир Бондарь 24 апреля рассказал «Известиям», как повысить шансы на одобрение шенгенской визы в нынешних условиях и с какими трудностями можно столкнуться при ее оформлении.

«Процедура получения шенгенской визы кардинально изменилась, на данный момент процесс требует гораздо больше времени и сил. Первой сложностью, с которой могут столкнуться желающие получить ее, является запись. Опция самостоятельной записи доступна для каждого заявителя, но процесс ее ожидания в среднем занимает от полутора до двух месяцев. Поэтому на рынке стало появляться всё больше специальных автоматических программ, которые помогают записаться в кратчайшие сроки», — рассказал Бондарь.

Также для оформления шенгенской визы необходимо собрать пакет документов. Как отметил эксперт, в этом вопросе стоит обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, по его словам, важно не опираться лишь на списки, опубликованные на сайтах визовых центров, потому что «они не всегда полны, актуальны и зачастую не соответствуют тому, на какие условия и параметры обращает свое внимание консул при вынесении решения».

Говоря о том, как увеличить шансы на получение шенгенской визы, Бондарь дал несколько советов.

Так, по его словам, необходимо предоставить документы, которые прилагаются как доказательство финансовой состоятельности и возможности оплатить поездку. Важно знать, что для поездки в Германию требуются документы зарубежных карт, а для остальных стран Шенгенского соглашения достаточно российских карт и выписки о движении средств за последние три месяца с живой печатью банка, отметил эксперт.

«При предоставлении документов о наличии недвижимости (земельного участка, дома, квартиры и даже машины) повышается шанс одобрения шенгена. Это доказывает консулам существование дополнительных связей с родиной и является еще одним подтверждением того, что турист вернется в свою страну», — добавил Бондарь.

Также он рекомендовал прикладывать к пакету документов выкупленные билеты, так как, по его словам, это не позволит консулу отказать по пункту «Недостоверность предоставленной информации, подтверждающей цель и условия предполагаемого пребывания».

Как только собран пакет документов и получен временной слот для похода в визовый центр, можно приступать к подаче.

«Есть определенный срок, в течение которого необходимо подать документы, поэтому важно учесть каждый нюанс. Подводным камнем могут стать сборы, которые в некоторых консульствах и визовых центрах уплачиваются непосредственно на месте и принимаются исключительно наличными. Если денежных средств с собой не будет, вероятнее всего, записываться придется заново», — предупредил Бондарь.

Сроки оформления шенгенской визы, по его словам, могут колебаться в зависимости от ряда факторов, включая страну, существующую политическую обстановку и текущую загруженность консульства. Обычно процесс занимает от нескольких дней до трех недель.

После принятия решения консульским отделом на телефон поступает либо SMS-оповещение либо звонок с информацией о готовности паспорта и сроках его доставки. Решение консула можно завизировать только после получения документа. В случае одобрения визы приходит конверт с паспортом, а в случае отказа — конверт с паспортом и бумагой, в которой прописана причина этого отказа, объяснил эксперт.

«Сейчас получение шенгенской визы для россиян не является гарантированным процессом. Из-за обостренной ситуации в мире появилось большое количество подводных камней и «капканов», которые расставляют консульства, чтобы преграждать ее массовое получение. Для того чтобы максимально повысить шанс одобрения, стоит прибегнуть к помощи специализированных агентств. Профессионалы, имеющие должный опыт, знают, с какими сложностями можно столкнуться и как их обойти. Они облегчат процесс выдачи и не позволят испортить визовую историю», — подытожил Бондарь.

Ранее, 5 марта, стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Москва в настоящий момент ведет работу по расширению списка стран, в которые россияне могут въехать без визы.