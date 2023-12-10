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Оружейник Лобаев рассказал о необычной тактике снайпера в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Российский разработчик снайперских систем Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о редкой тактике бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Специалист подтвердил часто звучащее высказывание о том, что снайпер совершает один, максимум два выстрела.

«Чаще всего это так, но бывают любопытные исключения», — написал оружейник в своем Telegram-канале.

Лобаев привел в качестве примера рассказ пользователя его винтовки DXL-4 «Севастополь» под патрон 375 CheyTac, в котором снайпер рассказал, что ему не хватило двух магазинов по пять патронов для стрельбы с одной позиции для уничтожения группы противника. Вследствие этого ему пришлось досылать патроны вручную по одному.

«Итог: семь «двухсотых» (убитых. — Ред.) и «трехсотых» (раненых. — Ред.). Из 12 выстрелов — два промаха», — привел Лобаев слова бойца.

Оставшиеся боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли уйти, так как напарник снайпера не имел возможности давать корректировку огня, отвлекаясь на поиск контрснайперских групп.

Лобаев назвал такой случай «эпизодом для снайперских учебников».

«Потери в живой силе они несут колоссальные»
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Ранее, 29 ноября, стало известно, как российский снайпер-доброволец с позывным Череп на протяжении четырех дней выжидал украинского боевика в зоне проведения спецоперации, после чего ликвидировал того одним выстрелом. Отмечалось, что четыре дня российский снайпер выжидал, когда противник покажется из-за веток. Как указано, бойцу понадобилось лишь несколько секунд, чтобы поймать цель и совершить выстрел. Российский военнослужащий рассказал, что это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдения, чтобы скорректировать огонь.

До этого, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. Он отметил, что они стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченными. Корреспондент указал, что, как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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