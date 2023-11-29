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Снайпер ВС РФ ликвидировал боевика ВСУ после четырех дней выжидания

Российский снайпер выжидал боевика ВСУ четыре дня и уничтожил его одним выстрелом
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Фото: РИА Новости
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Российский снайпер-доброволец с позывным Череп на протяжении четырех дней выжидал украинского боевика в зоне проведения спецоперации, после чего ликвидировал того одним выстрелом. Об этом 29 ноября сообщает «РИА Новости».

Агентство пишет, что четыре дня российский снайпер выжидал, когда противник покажется из-за веток. Как указано, бойцу понадобилось лишь несколько секунд, чтобы поймать цель и совершить выстрел.

Российский военнослужащий рассказал, что это место было единственным, откуда противник мог вести наблюдения, чтобы скорректировать огонь, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 24 ноября, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о продолжении уничтожения противника российскими снайперами. Он отметил, что они стараются подойти к противнику как можно ближе, оставаясь незамеченными. Корреспондент указал, что, как только цель уничтожена, снайперы прячутся в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел и поменять огневую точку.

До этого, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что снайперские пары подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) на артемовском направлении ежедневно уничтожают живую силу противника при попытках малыми группами приблизиться к российским позициям и атаковать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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