Диетолог перечислила самые полезные продукты для мозга

Орехи, молочные продукты и рыба являются самыми полезными для мозга продуктами. Об этом 9 декабря рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова ИА «Регнум».

«Если же человек озаботился состоянием своего мозга, то ему следует сосредоточиться на рыбе, молочных продуктах, а также различных орехах, семенах», — отметила Русакова.

Помимо этого, врач назвала продукты, причиняющие ущерб головному мозгу. Опасность представляют колбасные изделия и бекон.

«Если говорить о мясных продуктах, то колбасные изделия действительно подвергаются такой обработке, что вызывают канцерогенный эффект. В них избыточное количество соли, холестерина и различных добавок. И в целом этот продукт для здоровья не полезен. Избыточное количество холестерина приводит к соответствующим нарушениям сердечно-сосудистой системы, что нарушает кровоснабжение и головного мозга в том числе. Кроме того, переработанное мясо в большей степени провоцирует онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и так далее», — уточнила диетолог.

Ранее, 8 декабря, врач Тихомирова также перечислила вредные для мозга продукты. Среди них оказался алкоголь, маргарин и фастфуд.