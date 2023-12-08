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Врач назвала самые вредные для мозга продукты

Врач Тихомирова перечислила вредные для мозга продукты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Употребление алкоголя в больших количествах снижает когнитивные функции мозга. Об этом 8 декабря в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

«Алкоголь губит нейроны. И как уже доказано, хоть нервные клетки и восстанавливаются, если пить очень много, то у человека снижаются когнитивные функции. Поэтому алкоголь в избыточном количестве крайне вреден для работы мозга», — отметила Тихомирова.

Помимо алкоголя, опасность для когнитивных функций представляет употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Примером такой продукции служит маргарин.

По словам диетолога, когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции.

Также врач отметила негативное влияние фастфуда на работу мозга. В нем одномоментно содержится большое количество жира, углеводов, соли и различных пищевых добавок, что крайне негативно влияет на работу мозга. Она также добавила, что если запивать их сладкими напитками, то это еще больше способствует развитию ожирения, наличие которого приводит к снижению активности работы мозга.

Кроме того, вред мозгу наносит употребление сахара. Врач отметила, что глюкоза необходима всему организму, и углеводы обязательно должны быть в рационе. Но если периодически сокращать их количество, то это положительно скажется на работе мозга.

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Ранее, 4 декабря, нутрициолог рассказала о бюджетных аналогах продуктов для здорового питания. К примеру, кета может заменить дорогие виды рыбы, такие как форель и семга. Подорожавшую говядину можно заменить любым другим нежирным мясом, например, курицей.

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