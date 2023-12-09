В МЧС предупредили об опасности надвигающихся на Москву морозов
10 и 11 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы — об этом сообщают в МЧС. По прогнозу, среднесуточная температура будет на 7–10 градусов ниже климатической нормы, передает телеканал «Известия». Спасатели напоминают, что во время сильных морозов необходимо закрывать щеки, уши и пальцы, чтобы не допустить обморожения. После прихода домой нельзя сразу пить горячий чай и принимать горячий душ. Резкая смена температуры может привести к высокой нагрузке на организм.
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