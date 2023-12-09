Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Общество
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Армия
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
Сюжет:

«Единая Россия» и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина

Турчак: «Единая Россия» и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Единая Россия» (ЕР) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в субботу, 9 декабря.

В этот день состоялось установочное собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

«Единая Россия» — это партия президента, он ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания, и, безусловно, «Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании», — сказал Турчак.

По его словам, партия предоставит для этого всю свою инфраструктуру.

«Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь сбор подписей [в поддержку] нашего кандидата», — отметил Турчак.

За него герои: выдвижение Путина на выборы объединяет страну
Где и как президент объявил о своем намерении баллотироваться на следующий срок и о чем это говорит

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу председателя Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Тогда же Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить. По мере того как глава государства будет принимать решения, будет появляться соответствующая информация, добавил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023