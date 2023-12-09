«Единая Россия» и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина

Партия «Единая Россия» (ЕР) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в субботу, 9 декабря.

В этот день состоялось установочное собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты.

«Единая Россия» — это партия президента, он ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания, и, безусловно, «Единая Россия» примет самое активное участие в избирательной кампании», — сказал Турчак.

По его словам, партия предоставит для этого всю свою инфраструктуру.

«Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь сбор подписей [в поддержку] нашего кандидата», — отметил Турчак.

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу председателя Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Тогда же Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить. По мере того как глава государства будет принимать решения, будет появляться соответствующая информация, добавил он.