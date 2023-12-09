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Российские военные рассказали о 90% неудач ВСУ при запусках ими дронов-камикадзе

ВС РФ: 90% украинских дронов-камикадзе в районе Артемовска не достигают цели
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Около 90% FPV-дронов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), не достигают своих целей в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам командир антидронового подразделения бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса с позывным Турок в субботу, 9 декабря.

«Очень многие дроны до цели не долетают. Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает», — рассказал он.

По его словам, это связано с перепадом высот и успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Здесь есть много факторов, один — это высота. Если [оператор дрона] запускает с низины, а впереди — высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор. Они не долетают и благодаря нашим РЭБ, и благодаря перепаду высот», — отметил военнослужащий.

Он добавил, что ВСУ очень активно применяют на артемовском направлении как дроны-камикадзе, так и разведывательные квадрокоптеры, с помощью которых также сбрасываются боеприпасы. Кроме того, по словам Турка, украинские боевики научились не только использовать FPV-дроны для сброса боеприпасов, но и возвращать их назад, чего раньше не было.

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7 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчетом системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

В конце ноября в серийное производство в России был запущен БПЛА под названием «Ветер». Он представляет собой малый беспилотник квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит аппарат 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Дрон управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех.

В том же месяце источники «Известий» в Минобороны и ОПК сообщили, что в России с осени начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

Отмечалось, что появление стандартного ящика с боеприпасами упростит работу военнослужащих и сделает ее безопаснее.

В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) и призвал активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также уделять повышенное внимание качеству военной промышленности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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