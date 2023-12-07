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Расчеты ПВО уничтожили дрон-камикадзе украинской армии в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие российской армии продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«У нас сейчас наступление идет. Дроны активизировались, ночами «Баба-яга» залетает (украинский дрон сельхозназначения, имеющий большую грузоподъемность. — Ред.). Работаем постоянно. Летают дроны-разведчики. Ну танк-то бронированный, а мы-то нет. Поэтому мы, когда в воронках заляжем, обстрел пройдет, и продолжаем дальше движение, уже догоняем своих», — рассказал стрелок-зенитчик с позывным Браконьер.

Корреспондент также сообщил, что такие российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ. Отмечается, что орудия, сконструированные на базе модернизированного пулемета Калашникова, собьют любую цель противника в воздухе.

«Крайний раз уничтожил камикадзе [дрон]. На дистанцию вышли, БПЛА противника вылетел в нашу сторону. Сидели на позициях, услышали звук, выбежали и уничтожили», — сообщил командир отделения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» с позывным Ахэшка.

Кроме того, военнослужащий сообщил, что у «Вербы» есть две функции: первая — инфракрасное излучение (ИК), которое используется для слежения за полетом беспилотников, а второе — наведение на цель по теплу. Он отметил, что ИК является новшеством для этого ПЗРК.

Еще один военнослужащий, командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным Декан, также рассказал о работе по БПЛА украинской армии.

«ПАРС (противодроновое ружье. — Ред.) очень легкий в использовании. Выбегаешь, ловишь цель. И самое главное — это ее сопровождение, полное отключение сигнала дрона с оператором. И после этого момента дрон начинает терять управление, и мы его садим», — сказал он.

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6 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как российские артиллеристы из гаубицы «Гиацинт-Б» ведут работу по правому берегу Днепра на херсонском направлении. Корреспондент уточнил, что цель артиллеристов — буксируемое оружие противника — расположена на правом берегу чуть западнее Херсона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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