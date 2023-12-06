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«Известия» показали работу артиллерии ВС РФ на херсонском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал, как российские артиллеристы из гаубицы «Гиацинт-Б» ведут работу по правому берегу Днепра на херсонском направлении.

Корреспондент уточнил, что цель артиллеристов — буксируемое оружие противника — расположена на правом берегу чуть западнее Херсона.

«Как только приходит цель, сразу же бежим, отрабатываем и убегаем назад в укрытие. Может быть по-разному, может быть 19 целей, может быть 20 целей, может быть пять, может быть три, но чем больше, тем лучше. Я пришел сюда защищать Крым, свою Родину, Россию, наших детей. <…> Враг будет побежден», — рассказал военнослужащий с позывным Балу.

Военнослужащий с позывным Архангел указал, что на позиции российские бойцы работают быстро и слаженно как единая команда.

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Ранее корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу специалистов ремонтных подразделений южнодонецкого фронта. Ремрота ставит «на ноги» танки, тяжелую бронетехнику — всё для того, чтобы она быстрее вернулась в строй, на передовые рубежи южнодонецкого фронта, подчеркнул Ольков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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