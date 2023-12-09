Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана

Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальневосточного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбили украинский беспилотник, известный под названием «Баба Яга», при помощи воздушного тарана собственным дроном. Об этом 9 декабря сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА был ликвидирован в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародье называемый «Баба Яга». Он сбросил на наши позиции четыре мины, было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером. Оператор дрона несколько раз заходил над вражеским дроном, чтобы повредить ему винты, одна из попыток увенчалась успехом, дрон упал вместе с нашим дроном», — рассказал подробности воздушного боя офицер ВДВ с позывным Объектив.

Сбитый украинский дрон-беспилотник был доставлен десантниками в расположение подразделения. По данным Минобороны, на следующий день таким же способом был ликвидирован разведывательный БПЛА бойцов Украины, который вел наблюдение за российскими позициями.

Тяжелый гексакоптер «Баба Яга» — боевая модернизация сельскохозяйственного дрона, который может нести заряды весом до 40–50 кг. Такие БПЛА оборудованы несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также могут совершать автономные полеты по заранее составленному маршруту

Ранее, 7 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчетом системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

До этого, 2 декабря, в распоряжении «Известий» появились фотографии и видео сбитого на сватовском направлении украинского беспилотника «Баба Яга». Бойцы 3-го батальона 9-го полка 18-й дивизии российской армии трое суток вели охоту за дроном, просчитывая маршруты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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