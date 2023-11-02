«Известия» показали видео сбитого украинского БПЛА «Баба-яга»

В распоряжении «Известий» в четверг, 2 ноября, появились фотографии и видео сбитого на сватовском направлении украинского беспилотника «Баба-яга».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) управляется по StarLink. Бойцы 3-го батальона 9-го полка 18-й дивизии трое суток вели охоту за дроном, просчитывая маршруты.

17 августа российские бойцы обнаружили квадрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и смогли посадить его. По словам командира подразделения, им удалось подавить каналы управления устройством, после чего дрон был перехвачен. Сельскохозяйственные дроны, переделанные под боевые, российские военные прозвали «Бабой-ягой».

В конце июля сапер из сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла рассказал, что ВСУ перешли на сельхоздроны из-за нехватки БПЛА Bayraktar. Он отметил, что бойцы из его подразделения неоднократно сбивали большие сельскохозяйственные коптеры, которые здесь называются «Корова», «Баба-яга», «Ведьма». Он сообщил также, что данные устройства могут поднимать в воздух до четырех снарядов за раз, в том числе 50-килограммовые авиабомбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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