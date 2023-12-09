На Алтае 34 человека самостоятельно выбрались из снежного плена

На Алтае местные жители из села Кош-Агач выдвинулись по закрытой трассе в село Беляши, но по дороге застряли в сугробах. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«На помощь пострадавшим, среди которых было двое детей, выдвинулись волонтеры, около 40 сотрудников пограничного управления и спасателей», — говорится в сообщении.

Трудность в работе спасателей также представляло отсутствие мобильной связи в этом районе.

Однако застрявшим удалось самостоятельно преодолеть непогоду и добраться до пункта назначения. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее, 6 декабря, в Алтайском крае был введен режим повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий.