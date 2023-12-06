Режим повышенной готовности объявили в Алтайском крае из-за погоды

В Алтайском крае действует режим повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий.

Угрозу работе всей инфраструктуры представляют плюсовая температура воздуха и последующее резкое похолодание, ветер, снег и гололед. Губернатор Виктор Томенко призвал жителей быть осторожными и внимательными.

Все организации будут следовать своим планам работы и координировать действия в рамках режима, введенного из-за неблагоприятной погоды, поясняет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что температуру в системе отопления повысили в Москве из-за похолодания. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ночью может опускаться до –18…–20 градусов.