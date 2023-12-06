Реклама
Прямой эфир
Мир
Словакия за всё время передала Украине военной помощи на €671 млн
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ детского сада
Экономика
Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской
Политика
Песков указал на несогласие Киева на дипломатическое урегулирование конфликта
Мир
Путин прилетел в Абу-Даби с рабочим визитом
Мир
Спикеры рады и палаты представителей конгресса США обсудили помощь Украине
Общество
МВД задержало лидера причастной к убийству советника министра ОПГ
Мир
СМИ сообщили о непопулярности в ЕС плана финансирования Киева за счет активов РФ
Политика
Совфед предложил провести выборы президента РФ 17 марта
Общество
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Общество
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс. рублей
Общество
Производитель колонок «Урал» выиграл суд о схожести с техникой JBL
Мир
Конгрессмен выразил уверенность в скором оставлении Украины США
Здоровье
Мурашко сообщил о наличии в РФ препаратов для лечения микоплазменной пневмонии
Мир
Захарова назвала законной военной целью РФ поставляемые НАТО Украине самолеты

Режим повышенной готовности объявили в Алтайском крае из-за погоды

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае действует режим повышенной готовности. Его ввели из-за неблагоприятных погодных условий.

Угрозу работе всей инфраструктуры представляют плюсовая температура воздуха и последующее резкое похолодание, ветер, снег и гололед. Губернатор Виктор Томенко призвал жителей быть осторожными и внимательными.

Все организации будут следовать своим планам работы и координировать действия в рамках режима, введенного из-за неблагоприятной погоды, поясняет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что температуру в системе отопления повысили в Москве из-за похолодания. Как сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ночью может опускаться до –18…–20 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023