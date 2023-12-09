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ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
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ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля

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Фото: REUTERS/Doaa Rouqa
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ХАМАС утверждает, что Великая мечеть (Большая мечеть Омара) в секторе Газа была разрушена в результате израильского авиаудара. Сообщение ХАМАС приводит 8 декабря телеканал Al Ghad.

«Израиль нанес удар по большинству исторических памятников в секторе Газа, включая древние мечети и исторические церкви, которые были свидетелями благородства этого великого народа, включая разрушение 104 мечетей и трех исторических церквей», — говорится в заявлении.

Жители сектора Газа, проживавшие рядом с мечетью, назвали действия Израиля варварством.

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Ранее, 6 декабря, газета Financial Times назвала разрушения в секторе Газа за семь недель бомбардировок Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) одними из самых тяжелых в истории. Согласно исследованию аналитиков, которое приводит издание, более 60% зданий на севере сектора Газа были серьезно повреждены израильскими военными. В некоторых районах анклава эта цифра достигает 70% зданий.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он указал, что израильские сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных поставленных задач.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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