Появились кадры с телефонов туристов, двое из которых погибли в Хакасии
В республике Хакасия два человека, поехавшие кататься на снегоходах в составе туристической группы, погибли из-за непогоды. Кадры с телефонов участников группы появились в распоряжении «Известий» 8 декабря.
На видео видно, что из-за снегопада в тайге плохая видимость. Несмотря на это, молодые люди хорошо проводят время и шутят.
«Дим, скажи, а твой навигатор нас обратно выведет?» — спросил один из туристов, пошутив, что они здесь «в один конец».
На кадрах также показано, как группа людей греется у костра в ночное время. Известно, что из-за метели туристы не смогли выбраться из горно-таежной местности, в результате чего были вынуждены заночевать в тайге.
«Так хорошо, расходиться даже не хочется», — отметил один из участников группы.
О гибели двух человек, которые катались на снегоходе и сбились с пути в Хакасии, стало известно накануне, 7 декабря. По предварительной информации, у одного туриста резко ухудшилось здоровье, другой попал в метель при расчистке дороги и не вернулся к основной группе.
В этот день управление МЧС по Республике Хакасия сообщило, что туристы смогли связаться с ведомством, после чего волонтеры и спасители организовали спасательную операцию. Однако в ночь происшествия оказать людям немедленную помощь не было возможности из-за сильного ветра и метели, уточнили в МЧС.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).