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Два туриста погибли в Хакасии из-за обморожения

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Фото: Telegram/mchshak
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В республике Хакасия двое туристов, которым пришлось заночевать в тайге из-за непогоды, погибли в результате обморожения. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, тела двух человек были найдены утром 7 декабря. По предварительным данным, туристы катались на снегоходе и сбились с пути. Из-за сильного мороза они погибли от обморожения.

Ранее в этот день в Telegram-канале МЧС по Республике Хакасия сообщалось, что накануне, 6 декабря, несколько туристических групп, которые катались на снегоходах в окрестностях села Приисковое, не смогли выбраться из горно-таежной местности из-за плохих погодных условий и были вынуждены заночевать в тайге. Температура воздуха ночью составляла -13 градусов.

Волонтерами и спасателями Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, а также оперативной группой Главного управления МЧС по региону была организована спасательная операция. Прошедшей ночью оказать туристам немедленную помощь не было возможности из-за сильного ветра и метели, уточнили в ведомстве.

«Был приведен в готовность борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, базирующийся в аэропорту «Абакан», но погодные условия не позволили применить воздушное судно», — добавили в пресс-службе регионального МЧС.

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Накануне стало известно, что с наступлением похолодания в Красноярском крае 46 человек обратились в медицинские учреждения с обморожениями, двое человек погибли. Медики обратили внимание, что получить обморожение можно даже при слабом морозе.

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