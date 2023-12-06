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Больше 40 жителей Красноярского края получили обморожения

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С наступлением похолодания в Красноярском крае 46 человек обратились к медикам с обморожениями. Два человека погибли.

По данным краевого территориального центра Медицины катастроф, с 1 октября госпитализированы 19 человек, еще 25 человек получили помощь амбулаторно. Детей среди потерпевших нет, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Наибольшее количество обращений зарегистрировано на территории Красноярска.

Медики отмечают, что получить обморожение можно даже при слабом морозе. Первыми признаками травмы являются «стеклянная» кожа и потеря чувствительности. Врачи не рекомендуют растирать пострадавший участок снегом и варежкой, что может привести к микротравмам. Кроме того, не следует употреблять на улице алкоголь. Согласно статистике, почти 90% людей, пострадавших от обморожения, поступали к медикам в состоянии опьянения.

В Новосибирске за месяц больше 250 человек пострадали из-за гололеда. Пики обращений были зарегистрированы с 6 по 12 ноября и с 27 ноября по 3 декабря.

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