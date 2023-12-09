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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в ноябре

Эксперты подсчитали доходности разных инвестстратегий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ноябре основной индекс Мосбиржи снизился с 3206 до 3165 пунктов, валютный индекс РТС вырос с 1088 до 1115 пунктов, а Банк России повысил свой прогноз по годовой инфляции с прежнего диапазона 6–7% до 7–7,5% и допустил, что таргета 4–4,5% в следующем году достичь не получится — это указывает на возможность очередного повышения ключевой ставки в этом году. Об этих и других важных ноябрьских событиях российского финансового рынка — в материале «Известий».

Итоги месяца

Одним из самых обсуждаемых ноябрьских событий на российском фондовом рынке стали санкции против СПБ Биржи, введенные по решению Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Из-за этого часть ценных бумаг инвесторов оказалась под блокировкой.

— Ситуация до сих пор не совсем определена, так как торги не проходят и инвесторы не могут продать бумаги. Ранее OFAC выдало лицензию на завершение отношений контрагентов и СПБ Биржей до 31 января 2024 года. Это означает, что у площадки есть еще примерно 1,5 месяца на то, чтобы помочь инвесторам выйти из активов, — объяснил в беседе с «Известиями» аналитик «Финама» Иван Пуховой.

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Спустя несколько недель в СМИ сообщили, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве торговой площадки. Позже представители СПБ Биржи опровергли эту информацию, но в то же время по СМИ стала распространятся информация о том, что площадка якобы самостоятельно подала этот иск — в Банке России пообещали провести расследование случившегося.

спб биржа
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Также в ноябре ЦБ впервые заявил, что в следующем году макроэкономическая ситуация может привести к тому, что регулятору не удастся достичь цели по снижению инфляции в диапазон 4–4,5%. Рынок воспринял эту новость как почти стопроцентную гарантию очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России 15 декабря. Консенсус-прогноз показывает, что новый показатель ключевой ставки с высокой долей вероятности составит 16%.

Еще одним значимым событием ноября стало подписание президентом Владимиром Путиным указа об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Документ устанавливает предельную сумму обмена в 100 тыс. рублей и отменяет необходимость согласования таких сделок со специальной правительственной комиссией. Аналитики фондового рынка считают это важным шагом, который может создать основу для будущего обмена более крупных объемов иностранных активов.

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Валюта под подушкой — доллары и евро

В ноябре российский рубль продолжил взятый ранее курс на укрепление к иностранным валютам, в результате чего рублевая стоимость классического валютного портфеля из долларов и евро просела на 2,8% за месяц. Итоговая сумма на конец ноября составила 217,6 тыс. рублей — плюс 8,8% с начала биржевого эксперимента.

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По мнению Ивана Пухового, основной причиной дополнительного укрепления рубля стал сигнал Банка России о готовности к очередному повышению ключевой ставки. При этом против рубля вскоре начнет играть фактор окончания налогового периода. Но стоит помнить, что различные факторы валютного рынка могут влиять на курс с некоторым временным лагом.

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Волатильность курсов экзотических валют по традиции оказалась еще более заметной — рублевая стоимость портфеля снизилась на 3,7%, в результате чего его общая стоимость с учетом заблокированных в прошлом году швейцарских франков составила 150,2 тыс. рублей на 200 тыс. первоначально вложенных. Этот результат по-прежнему остается худшим среди всех видов портфелей, участвующих в биржевом эксперименте.

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Собеседник «Известий» напоминает, что потенциальное повышение процентной ставки краткосрочно оказывает поддержку рублю, однако не стоит забывать, что участники рынка готовятся к ее снижению уже в следующем году. По его мнению, укрепление российской валюты больше похоже на временную историю, которая может закончиться уже в I квартале следующего года.

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Стоимость портфеля из облигаций федерального займа (ОФЗ) в ноябре выросла на 2,7%, до общей суммы 228,9 тыс. рублей. За всё время эксперимента его суммарный рост составил 14,5%.

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Текущая доходность облигаций по итогам ноября скорректировалась — это указывает на восстановление рынка госдолга после периода ужесточения денежно-кредитной политики. Учитывая, что участвующий в эксперименте портфель состоит из бумаг со сроком погашения в два года или менее, его доходность в ближайшем горизонте составит не более 11–12%.

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Стоимость портфеля корпоративных облигаций за месяц осталась практически на том же уровне, прибавив символические 0,2%. Тем не менее его общая доходность за всё время эксперимента по-прежнему остается выше, чем в более консервативном портфеле ОФЗ, — 17,8%. Общая стоимость активов на конец ноября — 235,7 тыс. рублей.

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Более сдержанное, чем в портфеле ОФЗ, движение котировок — результат ограниченной ликвидности по таким бумагам. Но это не указывает на общее состояние рынка корпоративного долга, поскольку портфель не охватывает бумаги всех его эмитентов.

Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»

Портфель акций первого эшелона находится в «боковике» на протяжении второго месяца подряд. Общий рост стоимости активов составил всего 0,7%. Суммарная доходность за всё время эксперимента — плюс 17,8%, а стоимость портфеля — 235,5 тыс. рублей.

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Иван Пуховой указывает на то, что потенциальная дивидендная доходность большинства топовых российских публичных компаний находится в пределах 10%, что существенно ниже банковских ставок по депозитам, которые доходят до 15% годовых. Именно эта ситуация в основном давит на котировки акций первого эшелона.

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Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом

Резкое падение котировок акций в спекулятивном портфеле продолжается второй месяц подряд — общая стоимость активов в ноябре упала на 18,6%. Тем не менее данный портфель продолжает лидировать по доходности за всё время эксперимента — по итогам ноября портфель стоил 436,9 тыс. рублей против 200 тыс. вложенных на старте.

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Ситуация последних двух месяцев в портфеле спекулятивных акций наилучшим образом показывает риски, связанные с инвестированием в такие ценные бумаги. Среди компаний из этого списка сильнее всех упали акции «Иркута» — этот тренд начался еще в прошлом месяце на фоне новости о допэмиссии ценных бумаг.

Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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