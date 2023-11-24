Внутренний толк: ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС

Банк России поддерживает запрет на покупку ценных бумаг любых иностранных эмитентов на индивидуальные инвестсчета (ИИС), сообщили «Известиям» в регуляторе. Там пояснили: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику. Планируется, что предложенное Минфином ограничение заработает с 1 января 2024-го . Но его не следует распространять на уже купленные активы, считают в ЦБ. До санкций граждане держали на счетах порядка 15–30% зарубежных бумаг. Теперь большая часть из них оказалась заморожена. Власти хотят защитить инвесторов, поэтому запрет, скорее всего, примут, считают эксперты. Снизит ли мера спрос на ИИС и как повлияет на доходность портфелей — в материале «Известий» .

Инвесторам запретят покупать иностранные активы

Россиянам планируют запретить покупать иностранные ценные бумаги за счет средств на ИИС . Такой проект постановления на днях подготовил Минфин. В ведомстве заявили «Известиям», что приоритет должен быть для российских бумаг и, соответственно, для российской экономики .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банк России поддерживает запрет покупки ценных бумаг любых иностранных эмитентов на ИИС , сообщили «Известиям» в его пресс-службе. Планируется, что такие правила начнут действовать с января 2024 года. Банк России приводит ту же самую аргументацию: налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику .

Справка «Известий» Индивидуальный инвестиционный счет позволяет клиентам получать дополнительную выгоду от финансовых вложений с помощью налоговых льгот от государства. ИИС-1 предполагает налоговый вычет за внесение средств на счет, однако получить можно не более 52 тыс. рублей в год. С помощью ИИС-2 инвестор имеет право на вычет на все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия.

С 1 января 2024-го также планируется запустить новый инструмент — ИИС-3 . В ноябре этого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании такого счета. Он предполагает совмещение обоих типов льгот — вычет должен будет поступать и при пополнении счета, и при его закрытии. Предполагается, что ИИС-3 заменит и ИИС-1, и ИИС-2. При этом увеличится минимальный срок действия счета, в итоге он достигнет 10 лет.

Получается, что законодательство о новом ИИС и новые требования к активам, в которые можно вкладываться, планируется запустить одновременно .

При этом менять условия для получения налоговых вычетов по ранее приобретенным активам не следует , заявили «Известиям» в ЦБ. Это важно, поскольку из-за санкций, введенных после начала СВО, зарубежные ценные бумаги российских инвесторов оказались заморожены и продать их невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В августе 2023-го глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сейчас за границей заблокированы активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей. На этом фоне ЦБ уже запретил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг из недружественных стран. Сейчас средства в такие инструменты могут вкладывать только «квалы».

Что лучше — российские или зарубежные бумаги

Российские инвесторы проявляли интерес к зарубежному рынку. До введения санкций наши брокеры оценивали долю средств клиентов на ИИС в иностранных бумагах на уровне 15–30% от общего объема , рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Впрочем, потом их доля стала снижаться. По итогам первого полугодия 2023-го доля зарубежных активов не превышала 6% от суммы средств на подобных счетах , оценил ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

В целом игроки рынка поддерживают инициативу Минфина запретить покупать иностранные ценные бумаги на ИИС. Инструмент должен поддерживать инвестиции в отечественную экономику и создавать благоприятные условия для появления новых эмитентов на фондовом рынке, считает Даниил Болотских из «Цифра брокер». Он уверен: предложенная мера не снизит популярность ИИС .

С этим согласен директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. По его мнению, граждане просто изменят фокус инвестирования и будут вкладываться в российский рынок . Однако сейчас, даже после заморозки средств, еще приходят запросы от ряда клиентов на покупку иностранных бумаг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российский фондовый рынок не предоставляет возможности распределить капитал между различными активами, чтобы снизить риски, как многие зарубежные, считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Кроме того, обсуждаемое нововведение способно уменьшить доходность портфелей, считает эксперт. Однако после введения санкций против СПБ Биржи у клиентов технически осталось мало возможностей вложиться в иностранные инструменты.

Сейчас российский инвестор может купить либо бумаги дружественных стран, которые торгуются на Московской бирже и номинированы в рублях, либо открыть счет у зарубежного брокера , рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также на Мосбирже доступны фьючерсы на фондовые индексы США.

Что же касается доходности портфелей, многое зависит от выбранных активов . Например, на отечественном рынке одним из эмитентов, акции которого значительно обгоняли рост фондового рынка в 2023-м, стал Сбербанк. Однако российские «голубые фишки» далеко не всегда показывают такую позитивную динамику, предупредила Наталья Мильчакова.

Иностранные ценные бумаги могли отчасти диверсифицировать портфели, согласился основатель фонда RusCoin Алексей Быков. Однако сейчас власти дают явный сигнал гражданам, что не нужно вкладывать деньги за границей.

Позиция Минфина и ЦБ понятна, добавил директор инвестиционного департамента «Ингосстраха» Роман Семенихин. Блокировка активов и введение санкций против СПБ Биржи стали одной из главных проблем для клиентов. Ранее владельцы ИИС могли покупать зарубежные бумаги на эти счета. Однако, учитывая риски заморозки средств за границей, предложенные ограничения, скорее всего, будут приняты .