В США спрогнозировали дефицит бюджета в штате Калифорния в $68 млрд

Штат Калифорния в следующем финансовом году столкнется с рекордным дефицитом бюджета в $68 млрд. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в своей публикации от 7 декабря.

По оценкам Калифорнийского офиса законодательных аналитиков (LAO), доходы штата в 2024-2025 финансовом году окажутся на $68 млрд ниже запланированных. При этом сам масштаб падения доходов стал понятным осенью 2023 года после продления сроков подачи налоговых деклараций и уплаты подоходного налога штата.

LAO добавила, что влияние на бюджет штата оказало повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, когда регулятор поднял ее на 100 б.п. Всего с марта 2022 года она выросла на 525 б.п.

Как уточняет газета, дефицит бюджета сравним с падением доходов во время рецессии, случившейся в стране в 2007-2009 годах. Властям для решения проблемы придется принимать решение о сокращении расходов, а также взять средства из «фонда черного дня» в размере $37 млрд, добавили в публикации.

В октябре американский минфин сообщил, что дефицит бюджета США за год достиг $1,7 трлн, что эквивалентно 6,3% ВВП. В отчете ведомства пояснялось, что существенной причиной дефицита эксперты-финансисты назвали падение доходов, отметив при этом важность предлагаемой президентом политики по реформированию налоговой системы.

В сентябре минфин США сообщил, что государственный долг страны впервые в истории достиг рекордного показателя в $33 трлн. В июне эта сумма составляла $32 трлн. В июне американский лидер подписал закон о повышении потолка госдолга США. Предполагалось, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года и увеличит его со 2 января 2025 года.