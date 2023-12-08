Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные

В выходные жителей Москвы ждет снегопад, который может дать прирост к снежному покрову до 5 см. Кроме того, ожидается постепенное повышение температуры воздуха, рассказал «Известиям» 8 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сильное похолодание до -20…-25 градусов, которое, согласно прогнозам, грозило центральным областям России, миновало.

«Еще одна холодная ночь будет в ночь на субботу. Но температура всё равно не достигнет этих значений. Всему виной тонкая и едва просвечивающая облачность, которая накрывала большую часть региона и, как одеялом, слегка согревала и не давала опуститься температуре в ночные часы до этих значений. Таким образом, в ночь на субботу ожидается от -13 до -18 градусов», — рассказал Шувалов.

Затем, по словам синоптика, температура начнет постепенно снижаться. Если в субботу днем прогнозируется -13…-15 градусов, то в воскресенье — -11…-13 градусов.

«В дальнейшем на два–три градуса каждый день температура будет повышаться и к середине следующей недели достигнет практически нормальных значений для этого времени года», — отметил Шувалов.

Также он рассказал, что циклон из Турции принесет в выходные Москву умеренный снегопад, который будет идти с утра субботы и большую часть дня воскресенья. В результате этого к снежному покрову может добавиться до 5 см снега.

7 декабря Шувалов рассказал «Известиям», что снег, выпавший в Москве, пролежит до Нового года.