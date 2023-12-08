S7 прокомментировала инцидент с возвращением своего борта в Новосибирск

Следовавшее рейсом Новосибирск – Москва воздушное судно авиакомпании S7 Airlines вынужденно вернулось в аэропорт Новосибирска из-за колебания оборотов двигателей. Об этом сообщили 8 декабря в пресс-службе S7.

«Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна», — говорится в сообщении.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме.

В пресс-службе также сообщили, что информация о возгорании двигателей, распространившаяся ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ, не соответствует действительности.

Самолет направлен на техническое обслуживание, специалисты проводят все необходимые работы. Ему на замену подготовлен резервный борт.

«Также часть пассажиров пересадили на доступные рейсы с более ранним вылетом», — добавили в пресс-службе.

О том, что самолет авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, стало известно ранее в этот день. По сведениям Восточного МСУТ СКР, самолет вынужденно вернулся в аэропорт Новосибирска из-за помпажа двигателя.