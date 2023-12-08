СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7 Airlines вынужденно вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за помпажа двигателя. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом «Новосибирск – Москва», совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска», — отмечается в заявлении.

Помпаж двигателя представляет собой нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами.

Пресс-служба аэропорта Новосибирска подтвердила «Известиям» информацию об экстренной посадке. Там также добавили, что пассажиры совершат вылет в 14:00 по местному времени (10:00 мск).

По данным «Известий», из 137 человек 101 уехал домой самостоятельно, а 36 размещены в гостинице с питанием.

О том, что самолет авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, стало известно ранее в этот день.

В прокуратуре подчеркнули, что посадка была осуществлена в штатном режиме. Борт уже отстранен от эксплуатации, а пассажиры, летевшие этим рейсом, были размещены в здании аэропорта, пострадавших нет. Сотрудники аэропорта осуществляют подготовку резервного самолета для выполнения рейса.



Проводится доследственная проверка.