Президент США Джо Байден проинформировал конгресс о том, что в Европе размещены 80 тыс. американских солдат. Об этом 7 декабря сообщается в письме американского лидера руководству палат конгресса.

«Порядка 80 тыс. военных США приписаны или размещены в странах НАТО в Европе», — заявил Байден.

Американский лидер отметил, что в число военнослужащих входят и те, кто размещен для сдерживания России и укрепления союзников Соединенных Штатов.

Ранее, 10 ноября, экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят указал на провальную политику Североатлантического альянса. Он отметил, что вместо политики безопасности возникают новые риски, эскалация без оглядки на возможные последствия — как для украинского народа, так и для Запада. Он назвал это безответственным.