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Костин дал прогноз на курс доллара до конца года в районе 90 рублей

Костин заявил, что до конца года доллар будет стоить 90 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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До конца года не стоит ждать укрепления рубля, доллар США будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей. Об этом 7 декабря заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90–90+», — сказал финансист.

Банкир отметил, что укрепления курса российского рубля произошло в силу нескольких причин. Главными он счел рост ключевой ставки и меры по продаже валюты экспортерами.

Костин продолжил, что угрозы дальнейшей девальвации рубля нет. По его словам, российская валюта найдет свой уровень равновесия, отмечает «Газета.Ru». Эксперт указал также, что вклад снижение курса рубля в инфляцию не так уж велик.

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Ранее в четверг в ходе форума глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». В этом заинтересован финансово-экономический блок, подчеркнул министр. Он подчеркнул, что задачей кабмина остается снижение волатильности рубля.

Доллар перешел в рост в начале декабря. 6 декабря курс американской валюты на торгах на Московской бирже составил 92,82 рубля в 19:00, что на 54,5 копейки выше, чем при закрытии предыдущих торгов. Евро подорожал до 100,15 рубля, поднявшись в цене на 17 копеек.

1 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков в беседе с «Известиями» объяснил, что одним из триггеров роста курса доллара стал высокий спрос на подешевевшую валюту со стороны как физических лиц, так и корпораций.

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