Роспотребнадзор назвал критерии для выездных проверок торговли табачной продукции

Роспотребнадзор назвал критерии для выездных обследований розничной торговли табачной продукции. Об этом говорится в проекте приказа службы «Об утверждении критериев формирования плана проведения выездных обследований». Документ есть в распоряжении «Известий».



Согласно ему, к таким критериям отнесены девять показателей. В их числе неоднократные жалобы граждан на нарушения требований при обороте табачной и никотинсодержащей продукции, систематическое (два и более в течение года) объявление продавцу предостережений о недопустимости нарушений, наличие сведений о реализации продукции лицом, не зарегистрированным в государственной системе маркировки «Честный знак».



Кроме того, причиной проверки может стать поступление информации из органов власти о выявленных нарушениях по обороту табачной и никотинсодержащей продукции, а также наличие сведений о продаже этого товара без маркировки и сообщения о жалобах, которые поступили от потребителей через мобильное приложение «Честный знак».



Помимо этого, бизнес будет внепланово изучен Роспотребнадзором в случае торговли продукцией, находящейся в обороте до введения обязательной маркировки.

Ранее, 20 ноября, «Известия» писали, что алкоголь и табак могут разрешить покупать без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024 году. Чтобы воспользоваться такой опцией, потребуется иметь подтвержденный цифровой профиль гражданина и сдать данные в единую биометрическую систему (ЕБС).