Россияне стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто

Спрос на оборудование для самостоятельной починки авто у физических лиц, по сравнению с 2022 годом, по России в ноябре 2023-го вырос на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру», которыми они поделились с «Известиями» 8 декабря.

Отмечается, что россияне стали активнее интересоваться покупкой шиномонтажного оборудования (+12%), сварочного оборудования (+9%) и автомобильного инструмента (+3%).

При этом в сентябре 2023 года спрос был еще выше — автомобилисты покупали автогаражное оборудование на 70% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также выросли продажи аварийных принадлежностей (+53%) и автомобильного инструмента (35%). В топ-5 товаров для ремонта вошли также диагностическое оборудование (+30%) и инструменты для авторемонта (+30%).

В то же время, согласно данным опроса «Авто.ру» россиянам не хватает средств на ремонт автомобилей в СТО — об этом сообщили 71% респондентов. Об этом же, по мнению аналитиков, говорит и готовность автолюбителей оплачивать услуги СТО частями — 66% водителей хотели бы и готовы воспользоваться рассрочкой при ремонте автомобиля.

Кроме того, выяснилось, что четверть россиян (26%) проводят диагностику своего автомобиля только тогда, когда что-то ломается, что связано с высокими ценами на услуги СТО.

Больше половины жителей РФ (60%) хотя бы раз искали более дешевый автосервис из-за высокой стоимости ремонта. Но даже в случае поломки автомобиль часто не попадает в руки специалистов: 51% россиян рассказали, что ездили на машине с некритичными неисправностями из-за дороговизны работы механиков.

16 августа сообщалось, что по итогам июля российский рынок автомобилей вернулся на пятое место среди европейских площадок. В июне Россию сместила на шестое место Испания. Об этом рассказали аналитики «Автостата».

11 августа аналитики «Автостата» сообщили, что в первом полугодии 2023 года российский рынок подержанных легких коммерческих авто (LCV) увеличился на 16%. Всего в период с января по июнь в стране приобрели 194,8 LCV с пробегом.