Генпрокурор РФ назвал действия Киева в Донбассе геноцидом

Действия украинского режима против русскоязычного населения в Донбассе являются геноцидом. Об этом 7 декабря на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него, в режиме видеосвязи заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Конференция проходит в Минске.

Краснов выделил, что ключевой задачей является формирование единой правовой позиции в оценке преступлений нацистов и их современных последователей.

Также он отметил, что юридически понятие геноцида как преступления было закреплено 75 лет назад в связи с принятием Генассамблеей ООН Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«То, что геноцид — преступление, сегодня очевидно для большинства людей. Однако он не побежден», — заявил Краснов, приводя в пример интервенцию в Югославии и украинскую агрессию в Донбассе.

«Это также и многолетнее истребление русскоязычного населения Донбасса преступным украинским режимом, культивирующим ничем не мотивированную, абсолютно ни на чем не основанную ненависть ко всему русскому — народу, истории, культуре и языку», — добавил Краснов.

Также он заявил, что цель подобных конференций в том, чтобы не допустить замалчивания исторических фактов. Генпрокурор призвал профессионалов разных областей — поисковиков, следователей, архивистов, судебно-медицинских экспертов —совместно работать над восстановлением исторической справедливости. В качестве примера он приводит проект «Без срока давности», раскрывающий ранее неизвестные события Великой Отечественной войны.

Краснов поделился, что в 17 субъектах РФ суды признали вновь выявленные преступления, совершенные нацистами. Еще в 11 регионах, включая Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, судебные процессы находятся на этапе подготовки.

Необходимо решительно пресекать любые попытки возрождения радикальных националистических идеологий в современном обществе», — заявил генпрокурор России.

Ранее, 30 ноября, сообщалось о переименовании нескольких десятков улиц, чьи названия хоть как-то связаны с Россией и СССР, в Закарпатской области Украины. Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года, согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В рамках закона также сносятся памятники и демонтируются мемориальные доски.

До этого, 27 октября, в украинской Виннице городской совет принял решение запретить русскоязычные книги, фильмы, спектакли, рекламу и музыку.

При этом 14 октября украинское издание «Обозреватель» опубликовало исследование, показывающее, что из всех воспитанников киевских детских садов только 15% детей бегло говорят на украинском языке. Каждый пятый ребенок вообще не понимает украинский язык. Дошкольники привыкли слышать русскую речь, поэтому пользуются русским языком, пояснил основатель общественной организации «Спильномова» Андрей Ковалев.