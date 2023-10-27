В украинской Виннице запретили книги, спектакли и фильмы на русском языке

В Виннице на Украине принято решение запретить к демонстрации телепрограммы, фильмы, книги и спектакли на русском языке. Об этом 27 октября объявил Винницкий городской совет.

«В Винницкой общине вводят в действие мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта <...>. Под запретом на улицах и в общественном пространстве города музыка, книги, телепрограммы, спектакли, фильмы и сериалы российского производства и на русском языке», — указано в Telegram-канале горсовета.

Ранее, 26 октября, опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу консультативной миссии Евросоюза (ЕС), показал, что жители Украины признали дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. Об этом заявили 45% респондентов.

До этого, 4 октября, уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят установить усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы.

При этом 14 октября украинское издание «Обозреватель» сообщало, что из всех воспитанников киевских детских садов только 15% детей бегло говорят на украинском языке, а около 20% детсадовцев его вообще не понимают. Как пояснил основатель общественной организации «Спильномова» Андрей Ковалев, дошкольники много слышат русскую речь и пользуются русским языком. Дети способны воспринимать информацию на украинском по контексту, однако знание лексики у них «близко к нулю», отметил он.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.